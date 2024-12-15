A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri

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15/12/2024

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri

A Milli Futbol Takımı, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılmak için UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan İspanya'ya karşı 11, Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, diğer rakipleri Gürcistan'la 6, Bulgaristan ile ise 23 kez karşılaştı.

Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet sayısında önde bulunuyor

İspanya'ya karşı tek galibiyet 70 yıl önce

Milli takımın, muhtemel rakiplerinden son Avrupa şampiyonu İspanya ile geçmişte oynadığı maçlara bakıldığında kötü bir tablo ortaya çıkıyor.

Türkiye ile İspanya arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta ay-yıldızlı ekip yalnızca 1 kez galip gelebildi, 6 kez kaybetti ve 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, tek galibiyetini 70 yıl önce aldı. 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Beşi Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1'i Avrupa Şampiyonası ve 3'ü de özel olmak üzere geride kalan 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

Tarih      Yer         Organizasyon    Sonuç

08.06.1952          İstanbul               Özel       0 - 0

06.01.1954          Madrid 1954 Dünya Kupası Elemeleri     1 - 4

14.03.1954          İstanbul               1954 Dünya Kupası Elemeleri     1 - 0

17.03.1954          Roma    1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off    2 - 2

06.10.1957          Madrid Özel       0 - 3

01.02.1967          İstanbul               EURO 1968 Elemeleri    0 - 0

31.05.1967          Bilbao    EURO 1968 Elemeleri    0 - 2

17.10.1973          İstanbul               Özel       0 - 0

28.03.2009          Madrid 2010 Dünya Kupası Elemeleri     0 - 1

01.04.2009          İstanbul               2010 Dünya Kupası Elemeleri     1 - 2

17.06.2016          Nice       EURO 2016         0 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

Hollanda'ya karşı 15 maçta 4 galibiyet

Milli takım, muhtemel bir diğer rakibi Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 15 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 7'sini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 15 golüne, Hollanda 23 golle cevap verdi.

İki ülke milli takımları son maçlarını EURO 2024 çeyrek finalinde oynadı. Hollanda, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih      Yer         Organizasyon    Sonuç

04.05.1958          Amsterdam        Özel       2 - 1

10.05.1959          İstanbul               Özel       0 - 0

16.12.1992          İstanbul               Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3

24.02.1993          Utrecht Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3

02.04.1997          Bursa     Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0

11.10.1997          Amsterdam        Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0

28.02.2001          Amsterdam        Özel       0 - 0

17.11.2010          Amsterdam        Özel       0 - 1

07.09.2012          Amsterdam        Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2

15.10.2013          İstanbul               Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2

28.03.2015          Amsterdam        Avrupa Şampiyonası Elemeleri   1 - 1

06.09.2015          Konya   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  3 - 0

24.03.2021          İstanbul               Dünya Kupası Elemeleri 4 - 2

07.09.2021          Amsterdam        Dünya Kupası Elemeleri 1 - 6

06.07.2024          Berlin    EURO 2024         1 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Gürcistan'a karşı üstünüz

A Milli Futbol Takımı, 3. torbadan gelen rakibi Gürcistan ile bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

İki ülke son maçlarını EURO 2024'te oynadı. Grup mücadelesini Türkiye, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih      Yer         Organizasyon    Sonuç

18.062024           Berlin    EURO 2024         3-1

24.05.2012          Salzburg               Özel       3-1

07.02.2007          Tiflis       Özel       0-1

30.03.2005          Tiflis       Dünya Kupası Elemeleri 5-2

04.09.2004          Trabzon               Dünya Kupası Elemeleri 1-1

21.08.2002          Trabzon               Özel       3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, tarihinde Romanya'dan (26) sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih      Yer         Organizasyon    Sonuç

10.04.1925          İstanbul               Özel       2 - 1

17.07.1927          Sofya     Özel       3 - 3

14.10.1927          İstanbul               Özel       3 - 1

27.09.1931          Sofya     Balkan Kupası    1 - 5

04.11.1932          İstanbul               Özel       2 - 3

07.12.1958          Ankara  Özel       0 - 0

27.11.1960          Sofya     Özel       1 - 2

20.12.1964          İstanbul               Özel       0 - 0

09.05.1965          Sofya     Özel       1 - 4

09.10.1968          İstanbul               Özel       0 - 2

12.04.1972          Sofya     Özel       2 - 4

18.04.1973          İzmir      Balkan Kupası    5 - 2

08.05.1974          Sofya     Balkan Kupası    1 - 5

22.09.1976          Sofya     Özel       2 - 2

16.02.1977          İstanbul               Balkan Kupası    2 - 0

21.09.1977          Sofya     Balkan Kupası    1 - 3

22.12.1982          İstanbul               Özel       0 - 1

16.10.1984          İstanbul               Özel       0 - 0

22.08.1991          Stara Zagora       Özel       0 - 0

26.08.1992          Trabzon               Özel       3 - 2

17.08.2005          Sofya     Özel       1 - 3

29.05.2012          Salzburg               Özel       2 - 0

08.06.2015          İstanbul               Özel       4 - 0

Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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TAGS: A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri
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