A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

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20/12/2024

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1537,24 puanla 28. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10 basamağında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1867,25 -
2 Fransa 1859,78 -
3 İspanya 1853,27 -
4 İngiltere 1813,81 -
5 Brezilya 1775,85 -
6 Portekiz 1756,12 -
7 Hollanda 1747,55 -
8 Belçika 1740,62 -
9 İtalya 1731,51 -
10 Almanya 1703,79 -
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TAGS: A Milli Futbol Takımı, FIFA
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