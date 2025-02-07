A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'yı mağlup etti

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, üç sayı çizgisi gerisinden Ayşe Cora ve Sevgi Uzun'la bulduğu sayılarla 6. dakika içinde 12-8 üstünlük sağladı. Boyalı alanı iyi kullanan Türkiye, ilk periyodu 22-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Tilbe Şenyürek'in rakip pota altında aldığı ribauntları arkadaşları dış atışlarla iyi değerlendiremedi ve İzlanda farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ayşe ve Tilbe'yle sayılar bulan milliler, devreyi 38-33 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Sevgi, Pelin Bilgiç ve Ayşe'nin üç sayı çizgisi gerisinden attığı sayılarla farkı arttıran "Potanın Perileri", Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir'in sayılarına engel olamayınca fark 2'ye kadar indi.

Tilbe'yle üst üste 4, Manolya Kurtulmuş'la da 5 sayı bulup oyunda dengeyi kuran ay-yıldızlılar, farkı yeniden açarak son periyoda 64-56 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 83-76 galip ayrıldı.

Maçtan notlar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmaya "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Salonda yapılan anonsta, "asrın felaketinde" hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Karşılaşmayı Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Serdar Karagöz ile Hüseyin Beşok, Bilge Donuk ve Gülşah Akkaya da takip etti.

Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlar ve ellerinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlıları destekleyen taraftarlar, "Potanın Perileri"ni yalnız bırakmadı.

Grupta dördüncü karşılaşmalar sonrasında Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden lider ay-yıldızlı takım, F Grubu'ndaki 6. ve son maçında 9 Şubat'ta deplasmanda Romanya'yla karşılaşacak.

"Romanya'yı da yenip 6 da 6 yapmak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ekrem Memnun, maçın ardından gazetecilere, İzlanda'nın 5 kısa basketbolcuyla mücadele eden bir ekip olduğunu söyledi. Bire bir de kolay geçildiklerini ifade eden Memnun, "Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Biz de basit atışlar kaçırdık ama bütün maçı kontrollü götürdük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç bekliyordum, beklediğimden biraz daha zor oldu. Kolay da atış kaçırdık ama oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz aynı Romanya'yı da yenip 6 da 6 yapmak istiyoruz. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda büyük hayallerimiz var. Çok iyi hazırlanacağız. Takımıma güveniyorum. Çok iyi kızlarım, oyuncularım var. Yürekten oynayıp, milli takımın kıymetini bilen oyuncularımız var. Yürekten oynayıp gereğini yerine getireceğiz." diye konuştu.

"Galibiyeti depremlerde hayatını kaybedenlere ve depremzedelere armağan ediyorum"

Takım kaptanı Ayşe Cora da beklediklerinden daha zor bir maç oynadıklarını belirterek, İzlanda'nın iyi mücadele ettiğini, isabetli atışlar yaptığını kaydetti.

Galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Cora, "Bizim başka hedeflerimiz de var. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil, daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bunun için çok daha fazla çalışmalıyız. Çünkü o potansiyelimiz var, yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzde Romanya maçı var. Bu maçın üzerine bir şeyler koyup Romanya maçına daha iyi çıkmalıyız. Taraftara da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere armağan ediyorum." ifadesini kullandı.

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek ise Kocaeli'de iyi bir seyirci önünde güzel bir galibiyet aldıklarını aktararak, taraftarın sayesinde burada keyifli maçlar yaptıklarını kaydetti.

İzlanda karşısında ara ara zorlandıkları maç oynadıklarını belirten Şenyürek, iyi mücadele ve güzel enerjiyle galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin Romanya'yı yenerek 6 da 6 yapmak olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, amaçlarına ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Milli basketbolcu Sevgi Uzun da Romanya maçının da sert geçeceğini aktararak, Romanya karşısında da galip gelerek grubu 6 maçta 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini kaydetti.