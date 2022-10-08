A Milli Kadın Voleybol Takımı F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye yenildi

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım, blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13),

son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

Milli takım grubundaki son maçında TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Guidetti: Hatalarımıza çözüm bulamadığımız bir gündeydik

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar, ABD maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Guidetti, ABD karşısında çok ciddi hatalar yaptıklarını belirterek, "Bugün doğrusu hatalarımıza çözüm bulamadığımız bir gündeydik. Çözüm bulamayınca sahada işler içinden çıkılamaz bir hale geldi. Önümüzde bir Sırbistan maçı var, şu anda organizasyonun namağlup takımı. Ama biz sahada her şeyimizi koyacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Sahaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise hem kendileri hem de ABD'nin kötü oynadığı maçın geride kaldığını dile getirdi.

ABD'nin ekstra bir şey yapmadığına dikkati çeken Eda Erdem, şunları kaydetti:

"Daha çok bizim hata yapmamızı beklediler. Bugün sabırsız olan taraf bizdik. Daha iyi servis atıp daha iyi manşet karşılayabilirdik ama yine de herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Biz de iyi oynadık ama onlar daha dirençliydi. Özellikle dördüncü sette geriden gelip yetiştik ama sonunu getiremedik. Bu maçı unutup Sırbistan maçına bakacağız. Sırbistan iyi oynayan bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Ama biz de kazanmak için sahaya çıkacağız."

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08/10/2022 09:28