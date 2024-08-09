A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde yarın Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.
09/08/2024
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, (TSİ) 18.15'te başlayacak.
Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.
Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.09/08/2024 12:54