A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu.
13/04/2022
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre mili takım, şampiyonadaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, kalan karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül:
14.00 Türkiye-Tayland
27 Eylül:
15.00 Türkiye-Güney Kore
28 Eylül:
18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül:
18.30 Türkiye-Hırvatistan
1 Ekim:
21.30 Türkiye-Polonya
FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.