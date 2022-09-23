A Milli Takım 6 gollü maçı kazanamadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla puanını 13 yaptı ve son maçlar öncesinde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Milli takımın gollerini 16'ncı dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39'uncu dakikada kendi kalesine Chanot ve 87'nci dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Lüksemburg'un golleri ise 8'inci dakikada Martins, 37'nci dakikada Sinani ve 69'uncu dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

Uluslar Ligi’ndeki grubunu lider bitirmeyi garantileyen A Milli Takımımız, EURO 2024 eleme grubunda ilk 2'ye girip turnuvaya katılamazsa, Uluslar C Ligi'ndeki diğer grup birincileriyle EURO 2024 katılımı için play-off oynama hakkı kazanmış oldu.

İsmail Yüksek, ilk milli maçında ceza sahası dışından harika bir gole imza attı. Lüksemburg, 3 isabetli şutla 3 gol buldu.

Aday kadro şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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23/09/2022 00:14