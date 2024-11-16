A Milli Takım, A Ligi için play-off'ları garantiledi

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Grupta puanını 11 yapan Milliler, A Ligi için play-off oynamayı garantiledi.

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler’i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı. Milliler, 88. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli Takım bu sonuçla puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaptı.

PLAY-OFF GARANTİLENDİ

A Milli Takım puanını 11 yaparak, A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı garantiledi. Milliler son grup maçında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

Türkiye - 11 p

Galler - 9 puan

İzlanda - 7 puan

Karadağ - 0

TÜRKİYE 0-0 GALLER

1' Maç başladı.

6' Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.

9' Barış Alper Yılmaz, Brennan Johnson'dan topu çalıp dripling ile ileri çıkmaya çalıştı. Johnson faulle Barış Alper Yılmaz'ı durdurdu ve sarı kart gördü.

11' Merih Demiral'ın ceza sahasına ortasında Barış Alper yükselen topa vurmak isterken Galler kalecisi Darlow ile çarpıştı.

26' Galler etkili geldi. Ceza sahası içinde topu kontrol edemeyen Brennan Johnson kayınca pozisyonunu kaybetti. Top kaleden uzaklaştırıldı.

28' Türkiye 5, Galler 1 kez korner kullandı.

32' Kerem kontratakta savunma arkasına topu gönderdi, Yunus Akgün'ün ceza sahası içinden vuruşu kaleciden döndü.

35' Eren Elmalı'nın ortasında Barış'ın şutu kalecide kaldı.

40' Galler, Jordan James ile gol buldu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45+5' Galler etkili geldi. Wilson'un şutu direkten geri döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının başında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine İsmail Yüksek oyuna girdi. Galler'de Harris yerini James'e bıraktı.

62' Abdülkerim Bardakcı itirazdan dolayı sarı kart gördü. Milli futbolcu, Karadağ maçında oynayamayacak.

65' Barış Alper Yılmaz'ın yerine Enes Ünal oyuna dahil oldu.

70' Eren'in ortasını Arda, Enes'e indirdi. Enes Ünal'ın vuruşu savunmadan kornere çıktı.

75' Zeki Çelik, Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil oldu.

78' Arda'nın vuruşu auta çıktı.

89' A Milli Takım, Yunus'un ceza sahasında düşürülmesi sonrasında penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu direkten dışarı çıktı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi

İLK 11'LER



Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür

Galler: Darlow, Neco Williams, Rodon, Roberts, Ben Davies, Thomas, Harry Wilson, Jordan James, Sheehan, Brennan Johnson, Harris

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 4-2 yendikleri İzlanda maçı kadrosundan 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ile Yunus Akgün'e 11'de yer veren İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız'ın yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Sağ kanatta Zeki Çelik'in yerine Eren Elmalı'ya görev veren Montella, Karadağ ve İzlanda maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'ın yerine ise Mert Günok'u 11'e aldı.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Emirhan Topçu, İsmail Yüksek, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat ve Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldı.

- ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Haspolat, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

- Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu tribünde yerini aldı

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.

Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

- Futbolseverler 31 bin 856 kişilik stadyumu doldurdu

Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı.

Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

- Sakatlıklar milli takımın peşini bırakmıyor

İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edildi.