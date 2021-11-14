A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte olasılıklar...

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Milliler, 9. maçlar sonunda puanını 18'e çıkardı. Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla Türkiye, genel averajdaki üstünlüğü sebebiyle 2. sıraya yükseldi.

A Milli Takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.



Milliler, gruptaki son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile karşılaşacak. Öte yandan Norveç ise Hollanda'nın konuğu olacak.

Peki A Milli Takım'ın gruptan çıkma olasılıkları neler? İşte detaylar...

- A Milli Takım son maçta Karadağ'ı deplasmanda yenerse Norveç'in Hollanda ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Bu durumda Norveç, Hollanda'yı yense bile averaj hesabına bakılacak ve genel averajda önde olan takım grubu daha önde bitirecek.

- A Milli Takım son maçta Karadağ ile berabere kalırsa yine Norveç maçından gelecek sonucu bekleyecek. Bu durumda Norveç'in Hollanda ile en iyi ihtimalle berabere kalması beklenecek. Türkiye, Karadağ ile, Norveç de Hollanda ile berabere kalırsa milli takım grubu ikinci bitirecek.

- A Milli Takım, Karadağ deplasmanında kaybederse Norveç'in de Hollanda'ya yenilmesini bekleyecek. Hem Norveç hem de Türkiye son maçları kaybederse averajda daha iyi olan takım grubu ikinci bitirecek.

- Norveç'ten bir averaj önde olan A Milli Takım, atılan gol sayısında da rakibinin önünde. Türkiye'nin Karadağ'ı tek farklı yenmesi durumunda Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farklı yenmesi gerekecek.

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14/11/2021 11:56