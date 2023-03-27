A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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27/03/2023

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A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hırvatistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Türkiye ile Hırvatistan yarın TSİ 21.45'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

27/03/2023 20:29
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TAGS: A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
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