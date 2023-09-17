A Milli Takım için "Montella" iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı ve A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için Vincenzo Montella ile anlaştığı iddia edildi.

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17/09/2023

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A Milli Takım için "Montella" iddiası

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'u gönderdi ve yerine geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

17/09/2023 21:25
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TAGS: A Milli Takım, Montella
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