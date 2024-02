A MİLLİ TAKIM |UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi tarihi ve yeri belli oldu. Türkiye’nin 2024/25 sezonunda mücadele edeceği Uluslar Ligi’nde rakipleri, kura çekimi ile belli oluyor. A Milli takımın yer aldığı B Ligi’nde iddialı takımlar bulunuyor. Uluslar Ligi’nde toplam 54 takım mücadele ederken B Ligi’nde 4 farklı torba bulunuyor. Türkiye’nin bulunduğu torbada Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan gibi takımlar bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Türkiye’nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimini takip etmek isteyenler ise hangi kanaldan yayınlanacağını mercek altına aldı. Peki UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı ekran…

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları Eylül ayından itibaren oynanmaya başlanacak. Türkiye’nin muhtemel rakipleri ve maç programının detayları, futbolseverler tarafından takip ediliyor. UEFA Uluslar Ligi’nde A, B, C liglerinde yer alacak 16 takım 4’erli 4 ayrı grupta mücadele edecek. D Ligi’nde takımlar 3’erli 2 grupta yer alacak. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi için beklenen tarih belli oldu. Türkiye’nin B Ligi’nde yer alacağı torba ve rakipleri kura çekimi ile netlik kazanacak. Peki UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler? İşte, kuralara ilişkin son bilgiler…



UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



2024-25 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi 8 Şubat Perşembe günü Fransa’nın başkenti Paris’te çekilecek.



Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek etkinlik TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?



Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.



Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:



1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler



2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç



3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ



4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.



“GENEL SIRALAMA DİKKATE ALINACAK”



54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak.



A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak.



Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.



C liginde dört, D liginde ise iki grubun olması dolayısıyla, C liginde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D ligine düşecek.



Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C liginde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D liginde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.



İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.



A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.



KARŞILAŞMALAR 5 EYLÜL-19 KASIM ARASINDA OYNANACAK!



UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.



UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.

