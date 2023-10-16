A Milli Takım'a dev gelir

Konya'da Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Ay-Yıldızlı ekip, bununla birlikte 9 milyon 250 bin euroluk ayakbastı parasını da kasasına koydu. UEFA, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonada 24 takıma toplam 371 milyon euro tutarında dev bir ödeme yapacak.

Dev organizasyona her katılan takıma 9.25 milyon euro katılım ödülü verilirken galibiyet başına ise 1.5 milyon euro dağıtılacak. Beraberlik içinse 750 bin euro ödeme yapılacak.

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon euro, çeyrek finale kalan takımlar 3.25 milyon euro, yarı finale kalan ekipler ise 5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.

İkinci olan 7 milyon euro, şampiyon olan takım ise 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak. Şampiyon olan takım toplamda ise 30 milyon euroya yakın bir ödülün sahibi olacak. Ödül miktarında son 10 yılda 135 milyon euroluk artış dikkat çekti.