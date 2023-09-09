A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve eşi hamileliğinin son dönemin olduğu için izin verilen Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

A Milliler, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile özel maçta karşılaşacak.