A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi
17/09/2023
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a görevine son verildiğini bildirdiği öne sürüldü.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.
DHA'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.