A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

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17/09/2023

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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a görevine son verildiğini bildirdiği öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

DHA'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.

17/09/2023 15:38
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TAGS: A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi sona erdi
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