A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki grubunda son durum

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, gruptaki son maçında Galler'le karşılaşacak.



Bu karşılaşma öncesinde D Grubu'nda 9. hafta maçları tamamlandı.



A Milli Takım'ın 9. haftayı bay geçtiği grupta Ermenistan-Galler ve Letonya-Hırvatistan maçları oynandı.



Ermenistan-Galler maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hırvatistan ise deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.



Galler, Ermenistan deplasmanındaki puan kaybının ardından liderlik şansını kaybetti. Hırvatistan ise aldığı galibiyetle liderlik şansını sürdürdü.



Gruptaki son haftada Türkiye, deplasmanda Galler'le karşılaşacak. Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak.



A Milli Takım'ın yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu şöyle:



1. Türkiye - 16 puan (7 maç)

2. Hırvatistan - 13 puan (7 maç)

3. Galler 11 puan (7 maç)

4. Ermenistan 8 puan (7 maç)

5. Letonya - 3 puan (8 maç)

Bu habere tepkiniz:

