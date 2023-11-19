A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki grubunda son durum

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı D Grubu'nda 9. hafta tamamlandı.

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19/11/2023

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A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki grubunda son durum


EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, gruptaki son maçında Galler'le karşılaşacak.

Bu karşılaşma öncesinde D Grubu'nda 9. hafta maçları tamamlandı.

A Milli Takım'ın 9. haftayı bay geçtiği grupta Ermenistan-Galler ve Letonya-Hırvatistan maçları oynandı.

Ermenistan-Galler maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hırvatistan ise deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Galler, Ermenistan deplasmanındaki puan kaybının ardından liderlik şansını kaybetti. Hırvatistan ise aldığı galibiyetle liderlik şansını sürdürdü.

Gruptaki son haftada Türkiye, deplasmanda Galler'le karşılaşacak. Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu şöyle:

1. Türkiye - 16 puan (7 maç)
2. Hırvatistan - 13 puan (7 maç)
3. Galler 11 puan (7 maç)
4. Ermenistan 8 puan (7 maç)
5. Letonya - 3 puan (8 maç)

19/11/2023 09:46
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TAGS: A Milli Takım, Türkiye, Euro 2024, 2024, Avrupa, Futbol, Şampiyonası, Elemeleri
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