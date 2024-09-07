A Milli Takım'ın grubunda İzlanda, Karadağ'ı puansız gönderdi

A Milli Takım'ın da yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, konuk ettiği Karadağ'ı Oskarsson ve Thorsteinsson'un golleriyle 2-0 yendi.

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı 4. Grup'ta, İzlanda, Karadağ'ı konuk etti. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Orri Steinn Oskarsson ve 58. dakikada Jon Thorsteinsson attı.

Gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrılan İzlanda liderlik koltuğuna oturdu. Puansız Karadağ ise 4. ve sonuncu sırada yer alıyor.

İzlanda, 4. Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye'ye konuk olacak. Karadağ ise aynı gün Galler'i ağırlayacak.