A Milli Takım'ın grubunda İzlanda, Karadağ'ı puansız gönderdi

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07/09/2024

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A Milli Takım'ın grubunda İzlanda, Karadağ'ı puansız gönderdi

A Milli Takım'ın da yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, konuk ettiği Karadağ'ı Oskarsson ve Thorsteinsson'un golleriyle 2-0 yendi. 

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı 4. Grup'ta, İzlanda, Karadağ'ı konuk etti. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Orri Steinn Oskarsson ve 58. dakikada Jon Thorsteinsson attı.

Gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrılan İzlanda liderlik koltuğuna oturdu. Puansız Karadağ ise 4. ve sonuncu sırada yer alıyor.

İzlanda, 4. Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye'ye konuk olacak. Karadağ ise aynı gün Galler'i ağırlayacak.

07/09/2024 10:56
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TAGS: A Milli Takım’ın grubunda İzlanda, Karadağ’ı puansız gönderdi
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