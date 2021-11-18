A Milli Takımın play-off turundaki muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubu Hollanda'nın ardından ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve play-off sürecinin yol haritası...

1- İskoçya

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00`da İsviçre`nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

2- Portekiz

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri`nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi`nden gelen 2 takım mücadele edecek.

3- İtalya

Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4`erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

4- Rusya

Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya`dan oluştu.

5- İsveç

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

6- Galler

Play-off`larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart`ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

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18/11/2021 11:38