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UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin ilk toplantısı Lefke’de

Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” slogani ile gerçekleştirilecek ziyaret 03 Ekim'de

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02/10/2019

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UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin ilk toplantısı Lefke’de

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında bundan böyle belirlenen bir program dahilinde her Perşembe bölge ziyaretlerine başlıyorlar.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Kabine üyeler ve milletvekillerinin de katılımıyla bu kapsamdaki  ilk  toplantısını Lefke’de yapıyor.

“Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” slogani ile gerçekleştirilecek ziyaret  03 Ekim 2019 Perşembe (yarın) saat 19.00 da Lefke AKM’de gerçekleştirilecek.

Lefke ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda Lefke halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı da bulacaklar.

Bu kapsamda, düzenlenen  bir program çerçevesinde 10 Ekim’de İskele, 17 Ekim’de de Güzelyurt bölgesinde “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” yapılacaktır.

02/10/2019 14:33

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TAGS: UBP-HP, haber, kıbrıs, haberler, Koalisyon, Hükümeti’nin , ilk, toplantısı, Lefke’de
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