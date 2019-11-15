EURO 2020 kura çekimi ne zaman?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda bitime bir maç kala İzlanda ile berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, Moldova'yı 2-1 mağlup eden Fransa ile birlikte grupta ilk iki sırayı aldı. Son maçımız 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra karşısında olacak. Türkiye grup liderliği için bu maçı kazanıp, Fransa'nın olası bir puan kaybını bekleyecek.

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak kura çekiminde EURO 2020 grupları belli olacak.

EURO 2020 HANGİ ÜLKELERDE OYNANACAK?

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası'na 12 ülkeden 12 kent ev sahipliği yapacak.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

15/11/2019 16:29