Antalya'da düzenlenecek toplantı Corona Virüs nedeniyle ertelendi

Antalya’da düzenlenecek olan 16’ncı Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve aynı oluşumun 7’nci Meclis Başkanları Toplantısı’nın Corona virüsü nedeniyle ertelendiği ve Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de, Antalya’ya gitmeyeceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Şilluris’in, Yunanistan’a düzenlediği resmi ziyaretin ardından Antalya’ya geçmeyi planladığını, ancak toplantılar ertelenince doğrudan Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.

ANTALYA’DA DÜZENLENECEK TOPLANTI CORONA VİRÜSÜ YÜZÜNDEN ERTELENDİ, ŞİLLURİS GİTMİYOR

06/03/2020 12:44