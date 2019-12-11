Karavezirler, Çukurova köyünde dere istinat duvarı yapımını inceledi

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11/12/2019

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Karavezirler, Çukurova köyünde dere istinat duvarı yapımını inceledi

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin ve ekibi ile birlikte, Çukurova köyünde yapımı devam eden dere istinat duvarı yapımını inceledi.

Belediye açıklamasına göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çukurova köyündeki köprünün tamamlanmasının ardından olası yağmur ve sel sularının tehdit oluşturmayacağının altını çizerken, köylülerin 45 yıllık beklentilerinin de son bulacağını kaydetti.

Açıklamada, 200 metre uzunluğundaki derenin perde duvarları ve zemini yapılırken, köy içindeki diğer köprülerin de yenilenerek, köyün çağdaş bir yapıya dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

11/12/2019 17:42
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TAGS: haber, kıbrıs, karavezirler, çukurova, istinat duvarı
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