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KHYD kermes düzenleyecek

KHYD ‘Kanser Haftası Etkinlikleri’ çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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30/04/2019

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KHYD kermes düzenleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin (KHYD) ‘Kanser Haftası Etkinlikleri’ çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-16.30 saatleri arasında Mücahitler Parkı’nda düzenlenecek kermeste şirketlerin derneğe bağışladığı gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler uygun fiyata satılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail; konuyla ilgili açıklamasında, ‘Giyecek ve yiyecekleri bağışlayarak, kanser hastalarına ilaç parası olarak dönmesini hedefleyen tüm firmalara, her bir kanser hastası adına teşekkür ederiz’ dedi.

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TAGS: KHYD, kermes, düzenleyecek, haber, kıbrıs,
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