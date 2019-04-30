KHYD kermes düzenleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin (KHYD) ‘Kanser Haftası Etkinlikleri’ çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-16.30 saatleri arasında Mücahitler Parkı’nda düzenlenecek kermeste şirketlerin derneğe bağışladığı gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler uygun fiyata satılacak.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail; konuyla ilgili açıklamasında, ‘Giyecek ve yiyecekleri bağışlayarak, kanser hastalarına ilaç parası olarak dönmesini hedefleyen tüm firmalara, her bir kanser hastası adına teşekkür ederiz’ dedi.