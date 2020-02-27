Katkı payları yeniden düzenlendi

Genel Yönetim Kurulu tarafından spor federasyonlarına 2020 yılı için yapılacak katkılar değiştirilmiş şekli ile Bakanlar kurulundan geçerek onaylandı. Yapılan açıklamada 30 spor federasyonuna 2020 yılı içerisinde 5 milyon 410 bin TL maddi katkı yapılacak.

5 Şubat tarihinde Spor Dairesi tarafından açıklanan katkı paylarına Herkes İçin Spor Federasyonu itiraz etmiş bu nedenle bakanlar kurulu bütçeleri onaylamamıştı. Yapılan yeni değerlendirme ile Herkes İçin Spor Federasyonu ilk açıklanan 40 bin liralık katkı yerine artırılmış şekli ile 70 bin liraya yükselirken ilk açıklanan listede 100 bin olan Bisiklet Federasyonu katkı payı ise 170 bin liraya yükseltildi.

Değiştirilmiş şekli ile 5 milyon 410 bin lira olarak bakanlar kuruluna gönderilen Federasyonlar 2020 yılı bütçeleri önceki günkü bakanlar kurulu toplantısında onaylanarak maliye bakanlığına devredildi.

Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu kararını bütçeyi ayarlayarak önümüzdeki hafta federasyonlara aktarması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız uzmanlar federasyonların alacaklarının seçim yasaklarına takılmasının söz konusu olmadığı bakanlar kurulundan geçtiği için böyle bir tehlikenin olmadığını söylediler.

30 Spor Federasyonu’na 2020 yılı için yapılacak olan katkı miktarları şu şekilde.

Atıcılık Federasyonu 120 Bin TL

Boks Federasyonu 40 Bin TL

Atletizm Federasyonu 420 Bin TL

Hentbol Federasyonu 420 Bin TL

Herkes İçin Spor Federasyonu 70 Bin TL

Masa Tenisi Federasyonu 200 Bin TL

Taekwondo Federasyonu 150 Bin TL

Avcılık Federasyonu 100 Bin TL

Basketbol Federasyonu 420 Bin TL

Binicilik Federasyonu 120 Bin TL

Bilardo Federasyonu 160 Bin TL

Bisiklet Federasyonu 170 Bin TL

Cimnastik Federasyonu 220 Bin TL

Eskrim Federasyonu 30 Bin TL

Darts Federasyonu 300 Bin TL

Engelliler Spor Federasyonu 250 Bin TL

Golf Federasyonu 60 Bin TL

Futbol Tenisi Federasyonu 30 Bin TL

Güreş Federasyonu 140 Bin TL

Judo Hapkido Kickboks Federasyonu 80 Bin TL

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 200 Bin TL

Okçuluk Federasyonu 150 Bin TL

Satranç Federasyonu 140 Bin TL

Su Sporları Federasyonu 300 Bin TL

Tenis Federasyonu 170 Bin TL

Triatlon Federasyonu 100 Bin TL

Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu 90 Bin TL

Voleybol Federasyonu 420 Bin TL

Badminton Federasyonu 120 Bin TL

Üniversite Sporları Federasyonu 200 Bin TL

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Toplam 5 Milyon 410 Bin TL

27/02/2020 11:16