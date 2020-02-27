Katkı payları yeniden düzenlendi
30 spor federasyonuna 2020 yılı içerisinde 5 milyon 410 bin TL maddi katkı yapılacak.
27/02/2020
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Genel Yönetim Kurulu tarafından spor federasyonlarına 2020 yılı için yapılacak katkılar değiştirilmiş şekli ile Bakanlar kurulundan geçerek onaylandı. Yapılan açıklamada 30 spor federasyonuna 2020 yılı içerisinde 5 milyon 410 bin TL maddi katkı yapılacak.
5 Şubat tarihinde Spor Dairesi tarafından açıklanan katkı paylarına Herkes İçin Spor Federasyonu itiraz etmiş bu nedenle bakanlar kurulu bütçeleri onaylamamıştı. Yapılan yeni değerlendirme ile Herkes İçin Spor Federasyonu ilk açıklanan 40 bin liralık katkı yerine artırılmış şekli ile 70 bin liraya yükselirken ilk açıklanan listede 100 bin olan Bisiklet Federasyonu katkı payı ise 170 bin liraya yükseltildi.
Değiştirilmiş şekli ile 5 milyon 410 bin lira olarak bakanlar kuruluna gönderilen Federasyonlar 2020 yılı bütçeleri önceki günkü bakanlar kurulu toplantısında onaylanarak maliye bakanlığına devredildi.
Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu kararını bütçeyi ayarlayarak önümüzdeki hafta federasyonlara aktarması bekleniyor.
Konuyla ilgili bilgi aldığımız uzmanlar federasyonların alacaklarının seçim yasaklarına takılmasının söz konusu olmadığı bakanlar kurulundan geçtiği için böyle bir tehlikenin olmadığını söylediler.
30 Spor Federasyonu’na 2020 yılı için yapılacak olan katkı miktarları şu şekilde.
Atıcılık Federasyonu 120 Bin TL
Boks Federasyonu 40 Bin TL
Atletizm Federasyonu 420 Bin TL
Hentbol Federasyonu 420 Bin TL
Herkes İçin Spor Federasyonu 70 Bin TL
Masa Tenisi Federasyonu 200 Bin TL
Taekwondo Federasyonu 150 Bin TL
Avcılık Federasyonu 100 Bin TL
Basketbol Federasyonu 420 Bin TL
Binicilik Federasyonu 120 Bin TL
Bilardo Federasyonu 160 Bin TL
Bisiklet Federasyonu 170 Bin TL
Cimnastik Federasyonu 220 Bin TL
Eskrim Federasyonu 30 Bin TL
Darts Federasyonu 300 Bin TL
Engelliler Spor Federasyonu 250 Bin TL
Golf Federasyonu 60 Bin TL
Futbol Tenisi Federasyonu 30 Bin TL
Güreş Federasyonu 140 Bin TL
Judo Hapkido Kickboks Federasyonu 80 Bin TL
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu 200 Bin TL
Okçuluk Federasyonu 150 Bin TL
Satranç Federasyonu 140 Bin TL
Su Sporları Federasyonu 300 Bin TL
Tenis Federasyonu 170 Bin TL
Triatlon Federasyonu 100 Bin TL
Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu 90 Bin TL
Voleybol Federasyonu 420 Bin TL
Badminton Federasyonu 120 Bin TL
Üniversite Sporları Federasyonu 200 Bin TL
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Toplam 5 Milyon 410 Bin TL