Sağlık Bakanı Besim’den “Onkoloji Hastanesi” ile ilgili açıklama

Hizmete girdiği günden itibaren 3’üncü katının boş bırakılmasının gündem yarattığı yeni Onkoloji Hastanesi konusunda Sağlık Bakanı Filiz Besim müjdeli haberi verdi.

Besim,onkoloji ekibinin güçlendirildiğini, yeni bir onkoloğun işe başladığını, 7 Haziran’da da ikinci bir onkoloğun hastanede hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, yeni onkoloji hastanesinin standartların üzerinde çok güzel yapılmış bir hastane olduğuna dikkat çekerek, onkoloji ekibinin de çok güçlendirildiğini söyledi.

“Biliyorsunuz yeni bir onkoloğumuz var. 7 Haziran da ikinci onkoloğumuzişe başlıyor. Daha sonra size müjdesini vereceğim daha farklı onkoloji ekibinin güçlenmesi için başka çalışmalarımız da var. Şu anda onkolojide Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi evet kanser tedavilerinde iyi bir merkezdir. Çok da daha iyi bir hale gelmek üzeredir”

Sağlık Bakanı Besim, hastanenin 3’üncü katının hizmete girmesiyle yatak sayısında büyük bir rahatlama yaşanacağını da belirtti.

BRT/