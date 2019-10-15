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Kültür Dairesi bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Toplantı 18 Ekim Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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15/10/2019

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Kültür Dairesi bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı, güzel sanatlarla ilgili tüm derneklerin katılımına açık olarak 18 Ekim Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlarla ilgili tüm derneklerin katılım göstermesinin beklendiği toplantıda, Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2020 yılında yapacağı yardım koşulları ve takvimlendirme hakkında bilgi verilecek.

15/10/2019 10:41
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TAGS: Kültür, haber, kıbrıs, Dairesi, bilgilendirme, toplantısı, düzenliyor
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