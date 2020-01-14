Recep Aktuğ hayatını kaybetti

'Aşk-ı Memnu' dizisinin 'Hilmi Bey'i olarak da tanınan usta oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti.

ads
14/01/2020

ads
Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü oyuncularından  Recep Aktuğ hayatını kaybetti.

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayımlandı.

14/01/2020 10:12
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Recep, Aktuğ, hayatını, kaybetti, HABER, KIBRIS,
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.