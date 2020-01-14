Recep Aktuğ hayatını kaybetti
'Aşk-ı Memnu' dizisinin 'Hilmi Bey'i olarak da tanınan usta oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti.
14/01/2020
|
|
Türkiye'nin ünlü oyuncularından Recep Aktuğ hayatını kaybetti.
Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.
Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayımlandı.