DAÜ'de zor görev Özcenk'in

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı için UBP eski milletvekili Erdal Özcenk'e teklif yapıldı.

Geçtiğimiz dönem parlamentoda görev yapan ve kazanma şansı olmasına rağmen vekil adayı olmayan Özcenk, tecrübesi ile, taraflı tarafsız herkeresin üzerinde uzlaştığı bir isim oldu. İskele eski Belediye Başkanı Halil Orun, iş insanı Ersun Kutup, yine DP, devamında UBP eski milletvekillerinden Hamit Bakırcı da yönetim kurulu için üzerinde uzlaşılan UBP'li isimler oldu. HP kanadında öne çıkan isim ise Hicran Fırat oldu.