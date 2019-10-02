Yeşil Olanaklarla Ekonomik Kalkınma Konferansı 2019, Acapulco Otel’de

Avrupa Birliği'nin Eğitimde Yenilik ve Değişim VI Hibe Programı çerçevesinde KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın yürütmekte olduğu Yeşil Ekonomi Hakkında İnşaat Mühendisleri için Farkındalık Yaratma Projesi’nin kapanış etkinliği olan uluslararası “Yeşil Olanaklarla Ekonomik Kalkınma Konferansı 2019”, 4 Ekim’de Acapulco Otel’de yapılacak.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim’de saat 09.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan konferans 2 gün sürecek.

02/10/2019 14:01