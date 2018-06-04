YYK 2018 Mali Yılı Bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında bugün ayrıca Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ele alındı…

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu komite aşamasında ret oyu kullandıklarını çünkü bütçenin yetersiz olduğunu ifade etti…

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da geçmiş kazınırsa altından çok şeyler çıkacağını, kısasa kısas gitmenin yanlış olduğunu anlatarak, olaylardan sadece insanların kendilerinin değil ailelerinin de etkilendiğini, birini suçlarken bunun da düşünülmesi gerektiğini söyledi…

Taçoy, YYK’nın ülkede güzel işler yaptığını örneklerle anlattı ve 8 sözleşmeli personelle çalışan kurulun bütçesinin; gereken araç gereç ve diğer ödenekleri karşılayacak durumda olmadığını belirtti…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de Güzelyurt’ta geçtiğimiz hafta yer alan bir aday tanıtım şöleninde söylediklerinin çarpıtıldığını belirterek, söylemediği bir sözü söyledi gibi yansıtılmasının yanlış olduğunu anlattı…

UBP Milletvekili Ersin Tatar da Saffet Soykal’ın herkesin sevdiği bir yayıncı olduğunu anımsatarak, Soykal’ın sosyal paylaşım sitelerinde yer alan anılarını paylaştı…

YYK’nın denetleyip yayınlarını takip etmesi gerektiğini ve bunun doğal olduğunu kaydeden Tatar, YYK’nın tüm yayınları tek tek izleyerek takip ettiğini be bunun çok zor olduğunu anımsattı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de yayıncıların yaşadığı sıkıntılara değinerek, özellikle ülkenin içinde bulunduğu konum nedeniyle yayınların uyduya çıkışında da sıkıtılar olduğunu ifade etti…

YYK’nın yayınları sürekli olarak izleyip değerlendirdiğini ifade eden Özyiğit, söylenen sözlerin iyi değerlendirilerek ağızdan çıkması gerektiğini, kişilik haklarına saygı duymanın önemli olduğunu belirtti…

Özyiğit, bütçeye olumlu oy vereceklerini de açıkladı…

Konuşmaların ardından tasarı madde madde görüşülerek oy çokluğuyla onaylandı… Tasarıya, 27 kabul 8 ret oyu verildi…