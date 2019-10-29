Regina King: Güçlü olmak harika

Amerikalı oyuncu ve televizyon yönetmeni Regina King, Marie Claire dergisine kapak oldu. Fotoğraflarını Thomas Whiteside’ın çektiği The Big Bang Theory'nin Janine Davis'i HBO’da yayınlanan ve Angela Abar isimli bir süper kahramanı canlandırdığı Watchmen dizisi hakkında konuştu.

"KONFOR ALANI HAYALLERİN ÖLDÜĞÜ YERDİR"

48 yaşındaki oyuncu, "Bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Fiziksel açıdan aşırı güçlü bir kadın olmak harika” dedi. Kendini her konuda zorladığını ifade eden King, “Konfor alanı, hayallerin öldüğü yerdir” şeklinde konuştu.

WATCHMEN DİZİSİNİN KONUSU



Alan Moore'un 1986’da yayımlanan aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Watchmen, bir grup polisin, şehrin süper kahramanlarını hedef aldığı alternatif bir evrende geçiyor. Maskeli kahramanların suçlu olarak nitelendiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen, gizemli bir cinayet davasına atılan karakterlerin büyük bir komployla karşılaşmalarını işliyor.

29/10/2019 10:51