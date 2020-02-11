Afganistan'da üniversite önünde intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

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11/02/2020

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Afganistan'da üniversite önünde intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, üniversitenin yakınlarında kalabalığın arasında patlattığını açıkladı.

Saldırıda 4 asker ile bir sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 5 asker ile 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

11/02/2020 11:05
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