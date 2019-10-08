Kiprianu Brüksel’e Gitti

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Avrupa Parlamentosu’ndaki sol grubun (GUE/NGL) organize ettiği “Kıbrıs Sorunu, Federal Çözüm ve Avrupa Uzantıları” konulu bir etkinliğe katılmak için dün Brüksel’e gittiği haber verildi.

Kiprianu’nun bu çerçevede Brüksel’de bir dizi temasta bulunacağını yazan Haravgi gazetesi, Kiprianu’nin AP’deki siyasi grupların başkanları ve AB Komiserleriyle bir araya geleceğini kaydetti. Öte yandan Kiprianu, Brüksel’e hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa da değinerek, herkesin Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla, müzakerelerin yeniden başlamasını hedeflemesi gerektiğini söyledi. Kiprianu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamaları ve BM Genel Sekreteri ile liderler arasında yapılması beklenen üçlü görüşmenin ardından, özlü müzakerelerin başlayacağını düşünüp düşünmediğinin kendisine sorulması üzerine ise, buna olumsuz yanıt verdi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğru yöne hareket etmesi halinde, AKEL’in kendisini destekleyeceğini de dile getiren Kiprianu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs’ta yaptığı görüşmeleri yararlı bulduğunu da belirterek, Rum hükümetinin Pompeo’nun Atina temasları hakkında bilgilendirileceğini ekledi.

08/10/2019 11:30