Ozanköy Şehitler Anıtı törenle açıldı

Ozanköy Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı.



1963-1974 dönemindeki çatışmalarda şehit olan Ozanköylü Ali Mehmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş adına yaptırılan Ozanköy Şehitler Anıtı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve şehit aileleri tarafından açıldı.



1963-1974 yıllarında şehit olan 5 Ozanköylünün anısını yaşatmak için Girne Belediyesi ve Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde yaptırılan Anıtın açılış töreninde, önce Anıt açıldı, ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ve şehitler hakkında bilgi verilmesinin ardından, Ozanköy İmamı Yunus Söyler tarafından şehitler için dua okundu.



Şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan Suden Kayışkanat ve Zübeyde Yıldız adlı öğrenciler şehitlerin anısına şiir okudu. Şehit ailesi bireyi Mustafa Ergüven ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün konuşmalarının ardından tören sona erdi.



ERGÜVEN



Şehit ailesi bireyi ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, konuşmasında, şehit olan dayısı Mustafa Hasan’ı 18 yaşında kaybettiklerini dile getirerek, “Mustafa Hasan lise diplomasını alamadan 18 yaşında şehit olmuştur. Biz dayımızı duvarda asılan lise diplomasındaki resimden tanıdık. Bizlere düşen şehitlerimizin varoluş mücadelesini müreffeh seviyeye taşımaktır” ifadelerini kullandı.



GÜNGÖRDÜ



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Girne Belediyesi olarak çeşitli düzenlemeler yaptıklarını, bugün 44 yıllık bir ihmali sonlandırdıklarını kaydetti.



Ozanköy’e böyle bir Anıtı kazandırdıklarından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Güngördü, 5 Şehit Anıtı’nın köyün girişine yapılarak şehitlerin anılarının yaşatılacağını belirtti.