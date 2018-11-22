16 yaşındaki çocuk Facebook üzerinden açık arttırma ile satıldı!

Korkunç olay Güney Sudan'da meydana geldi. 16 yaşındaki çocukFacebook'tan açık arttırmayla satılırken verilen ilanın 15 gün boyunca sitede kaldığı ortaya çıktı. Olayın farkına varan Facebook ilanı derhal kaldırdı, ancak çocuğun 3 Kasım'da evlendirildiği ortaya çıktı.

Euronews'ta yer alan haberde iddiaya göre aralarında Güney Sudanlı üst düzey hükümet yetkililerinin de bulunduğu 5 kişi açık arttırmaya katıldı. Müzayedeyi kazanan, genç kızın ailesine 500 inek, 3 araba ve 10 bin dolarbaşlık parası verdi.

"Kızların yüzde 52'si 18 yaşından önce evlendiriliyor"

Çocuk gelin evlendirildikten bir hafta sonra ilanın farkına varan Facebook'un Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bu gönderi, insan ticaretine karşı politikalarımızı ihlal ediyor. Paylaşım, sayfa, reklam ya da grup; Facebook hiçbir şekilde insan ticareti yapılmasına izin vermemektedir." denildi.

Facebook sözcüsü ilanı derhal kaldırdıklarını, bunu siteye yükleyen kişinin profilini de temelli olarak kapattıklarını belirtti ve "Politikalarımıza aykırı içeriklerin tespitinde kullandığımız yöntemleri sürekli olarak geliştiriyoruz. Emniyet ve güvenlik ekibimizin kapasitesini 30 bin kişinin üstüne çıkarırken, teknolojik yatırımlarımıza da devam ediyoruz." dedi. Facebook rapor edilen paylaşım, şahıs ve grupların mümkün olan en kısa sürede gözden geçirildiğinden emin olmak için istihdam edilen personelin 7/24 çalıştığını ifade etti.

Güney Sudan'da 18 yaşından öncesi evlilik yasal değil fakat ülkede çocuk evlilikleri oldukça yaygın. İnsan hakları kuruluşları Güney Sudan'da kızların yüzde 52'sinin 18 yaşından önce evlendirildiğini belirtiyor.