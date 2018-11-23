Berova: Bakanlığın 9 aylik icraatları masal alemi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde, ilk sözü alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Milli Eğitim ve Bakanlığı’nın 9 aylık icraatlarını “masal alemi” olarak niteledi.

Berova, 796 milyon TL’lik bir tadil bütçesiyle 2019 bütçesinin 924 milyon TL’ye çıkarılması konusuna değinerek, Maliye Bakanlığı’nın Eğitim Bakanlığı’na çok ciddi bir eksiklik yarattığına işaret etti.

Türkiye desteklerine bakıldığında “0” rakamlarıyla karşılaşılmasını eleştiren Berova, DAÜ’nün 30-35 milyon, LAÜ’nün ise 19 milyonluk bir kaynak istemiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na geldiğini, ancak bu üniversitelere ayrılan kaynağın geçen yılla ayni düzeyde olduğunu söyleyerek, durumu eleştirdi.

Yönetim alanı içinde bol sıfırlı sayfalarla karşılaşıldığına işaret eden Berova, 2019 bütçesi içinde Girne bölgesine bir ilkokul ve karkas halindeki bir binanın tamamlanarak bir orta öğretim kurumu halinde getirilmesi, İskele kolejinin bir yıl içinde tamamlanmasına yönelik bütçesel olarak hiçbir ekonomik faaliyet görülmediğini söyledi.

Yeni okulların yapılması konusunda Merkezi İhale Komisyonu’nda hiçbir okul bulunmadığına işaret eden Berova, taşımacılık konusundaki bütçeye de değinerek, bu bütçenin 2019 taşımacılığını kaldıramayacağına işaret etti.

Çıraklık Eğitim Merkezi’ne verilen 250 bin TL’lik artışı olumlu bulduklarını dile getiren Berova, özel eğitim için öngörülen bütçenin bu yıl düşürülmesini eleştirdi.

Bakan Özyiğit’in eğitim yılı başında kolej sınav şeklinin değişeceğini söylediğini, ancak bu konuda değişiklik yapılmadığını belirterek, bu konuda bir açıklama istedi.

Talim Terbiye Dairesi’nin gayri yasal karar üretmek noktasında olduğuna işaret eden Berova, kadroların tamamlanamamasını eleştirdi.

Denetmenlik kadro sınavlarının hala yapılamamasını da eleştiren Özdemir Berova, bakanlığın başka önemli bir sıkıntının ise elektrik ödemeleri olduğunu vurguladı.

Okullarda eksikleri tamamlama adına öğrenci ve velilerden para toplanmasını eleştiren Berova, 2019’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak para olmamasını da eleştirdi.

Öğretmen kadrolarındaki eksikliklere de değinen Özdemir Berova, Genel Orta Öğretim’de 16 tane öğretmen eksikliği bulunduğunu vurguladı.

Kültür Dairesi’nin bütçesine de değinen Özdemir Berova, kültür faaliyetleri için ayrılan bütçenin de yeterli olmadığına işaret etti.

Berova, geçen süre içinde yanan tiyatro binasının yerine yenisinin yapılmasını beklediklerini, ancak bunun gerçekleştirilemediğine dikkat çekti.