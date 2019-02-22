Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Kupa-2'ye veda etti.

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda girdiği pozisyonlarda gol sevinci yaşayamadı.

Emre Akbaba'nın ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı

85. dakikada Galatasaray'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Vlachodimos'dan dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Maçın hakemi pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti. Böylece mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.

İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz Galatasaray, turnuvadan elenirken Portekiz ekibi Benfica adını son 16 turuna yazdı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Grimaldo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.

42. dakikada hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası yayının ortasında Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

62. dakikada Benfica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Felix, kötü vurarak topu auta gönderdi.

63. dakikada Benfica defansının hatasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

85. dakikada Galatasaray'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Vlachodimos'dan dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Maçın hakemi pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Luz

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Fernandes, Florentino, Cervi (Dk. 59 Rafa Silva), Felix (Dk. 76 Jonas), Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 78 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Diagne

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray), Dk. 90+3 Jonas (Benfica)

Kaynak: TRTSPOR, AA