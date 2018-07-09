HABER KIBRIS

Baba Mustafa Özil: Mesut, Almanya Milli Takımı'nı bırakmalı

Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle oğluna yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi.

ads
09/07/2018

Baba Mustafa Özil: Mesut, Almanya Milli Takımı'nı bırakmalı
ads

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesi sebebiyle Mesut Özil'in "günah keçisi" ilan edildiğini söyleyen Mustafa Özil, oğlunun Almanya Milli Takımı'ndan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Alman basınından ağır eleştiri aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri için hem Alman basınının hem de siyasetçilerin eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin sebebi olarak gösterilmişti. Alman Die Welt gazetesi, "Hezimetin ardından sahadan ilk kaçan Mesut oldu" başlığını atmıştı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: mesut özil
MANŞETLER

HK SPOR

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems