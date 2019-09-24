Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rusya'ya gidiyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceğini söyledi.

Peskov, görüşmeler sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmasının beklenmediği de belirtti.



Rusya ile Venezuela uzun süredir askeri alanda işbirliği yapıyor. Moskova yönetimi, muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından da Maduro'ya destek vermişti.



Maduro yönetimi özellikle ABD'nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunuyor.



Washignton yönetimi, Venezuela'nin devlet petrol şirketine yaptırım uyguluyor. Petrol; ekonomik darboğazdaki ülkenin başlıca gelir kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

24/09/2019 16:33