Akansoy: Uluslararası hukukun dışına çıkılmamalı

Meclis'te konuşan CTP milletvekili Asım Akansoy da Maraş konusunda söz aldı.

Akansoy, süreci takip ettiklerini belirtti ve envanter sonucunun ne olduğunu sorarak, “Hükümetin Maraş konusundaki tavrı gayriciddidir. Bu yöndeki hamleler önemli. Uluslararası hukukun dışına çıkılmamalı... Var olan pozisyonumuzu geriletmemek için dikkatli olunmalı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın önemli bir makam olduğunu, toplumda ayrışma yaratmayacak, uluslararası hukuku ihlal etmeden adım atılması gerektiğini dile getiren Akansoy, “Maraş konusunda çok dengesiz, çelişkili açıklamalar yapılıyor. Biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Kendi içimizde konuşmuyoruz. Dünya bizi takip ediyor. Maraş söylemi konusunda dikkatli olmalıyız” dedi.

17/02/2020 15:37