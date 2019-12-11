Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün ilk olarak Başbakanlık bütçesi ele alınıyor.

Başbakanlık bütçesiyle ilgili ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

Arıklı, Başbakanlık bütçesindeki kalemleri eleştirerek geçen yıl bütçe döneminde UBP’nin itiraz ettiği kalemlerin bile yükseltildiğini söyledi. Arıklı, Başbakanlık bütçesinde yer alan ve almayan kalemleri okuyarak değerlendirmelerde bulundu.

Kıb-Tek’le ilgili süreci de değerlendiren Arıklı, yapılan söylemler ve atılan adımlarla ilgili hükümeti eleştirdi.

Arıklı, emirnamelerle ilgili konuşması sırasında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın salondan çıkması üzerine “Tabi ki gidebilirsiniz, bu sizin değil milletin konusu. Üstelik ben bundan sonra zaten sizi değil Başbakanı muhatap alıyorum” dedi.

Emirnamelerle ilgili Başbakan Tatar’ın yaptığı açıklamalardan kesitler okuyan Arıklı, Tatar’ın Başbakanlık döneminde yaptığı icraatlardan sorumlu olacağını, iradesini ortaya koyarak “boş bakan değil başbakan olmasını” istediğini söyledi.

11/12/2019 15:07