Trump'tan İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile anlaşma yapmaması durumunda İran yönetiminin hata edeceğini savunarak, "İran ne istiyorsa yapabilir, benim için sorun yok. Zamanım çok." dedi.

G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

İran konusunda attığı adımları savunan Trump, "İran ne istiyorsa yapabilir, benim için sorun yok. Zamanım çok. İran'ın ekonomisi şu anda çok kötü. Bu durumu hemen çabucak da çözebilirler, 10 yıl da sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a çok güçlü yaptırımlar uyguladıklarının altını çizerek, "İran yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) bir anlaşma yaparlar. Eğer anlaşma yapmazlarsa demek ki sadece kendilerini düşünüyorlar. Eğer yaptıkları buysa o zaman onlar bencil ve aptallardır." ifadesini kullandı.

DÜN ABD, TAHRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

İRAN'DAN ABD İÇİN "DİPLOMASİYE KAPILARI TAMAMEN KAPATTI" YORUMU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD'nin, İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söylemişti.

Trump konuyla ilgili son açıklamasında, İran ile muhtemel bir çatışma durumunda İran'a Amerikan askeri gönderilmesini düşünmediklerini belirterek, "Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum çünkü çok güçlü bir pozisyondayız." ifadesini kullanmıştı.