Polonyalılar hükümetin 'sanat sansürünü' muz yiyerek protesto etti

Geçen hafta, Varşova Ulusal Müzesi, Natalia LL isimli sanatçının eseri olan çıplak bir kadının muz yediği figürlü görseli ve videolu eserleri müzeden kaldıracaklarını duyurdu. Nedeni ise Müze Müdürü Jerzy Miziolek'in, söz konusu eserle ilgili Kültür Bakanlığı'ndan uyarı almasıydı.

Polonyalı haber sitesi Onet.pl 'e açıklama yapan Miziolek 'Consumer Art' isimli eserlerin zaten ziyaretçilerden şikayet aldığını ve 'hassas gençleri irite edebileceğini' söyledi.

Hükümetin tutumu ve Miziolek'in bu sözleri sanatseverleri harekete geçirdi. Karara karşı çıkan birçok kişi, hükümetin 'sanat sansürü' uyguladığını belirtti ve sosyal medyada protesto başlattı. Kullanıcılar,muz yerken çektikleri fotoğraflarını #BananowyProtest (Muz Protestosu) ve #bananaselfie (Muz selfiesi) etiketiyle paylaştı.