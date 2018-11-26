Ukrayna: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

Rusya, sınır ihlali olduğunu belirterek Ukrayna savaş gemilerini engelleyip ateş açtı. Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağıran Ukrayna'dan "Askeri saldırı eylemi oldu", Rusya'dan ise olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğu açıklamaları geldi. Rusya ve ABD de, BMGK'ya acil toplanma çağrısında bulundu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden gelen açıklamada Kerç boğazına doğru ilerleyen 3 savaş gemisinin Rusya tarafından zorla durdurulduğu açıklandı.



Ordu, gemilerin geçişinin engellenmesi için Rusya'nın kontrolündeki köprünün altına büyük bir kargo gemisi yerleştirdiğini açıkladı. Ayrıca gemilerin ikisine ateş açıldığı ve olayda 6 Ukrayna askerinin yaralandığı bildirildi.



Açıklamada Rus özel kuvvetlerinin Karadeniz’deki 3 gemiye el koyduğu belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağırdı.

UKRAYNA'DA SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, ülkenin savaş durumuna geçmesi için Savaş Kabinesi'nin toplandığını bildirdi.



Turçinov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun topladığı savaş kabinesinde Azak Denizi’nde meydana gelen hadise ile ilgili olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın rapor verdiğini aktardı.



Toplantıda Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine yaptığı müdahalenin "askeri saldırı eylemi" olduğunun vurgulandığını belirten Turçinov, "Toplantıda ülkede savaş durumu ilan edilmesi mahiyetinde sıkıyönetim kararı alınması için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin toplanması önerildi" dedi.



POROŞENKO UKRAYNA’DA SIKIYÖNETİM ÖNERİSİNİ DESTEKLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus savaş gemilerinin Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalesi nedeniyle ülkede sıkıyönetime geçilmesi önerisini desteklediğini bildirdi.



Poroşenko, "Sıkıyönetime geçmesi önerisini destekleme kararı veriyorum. Ukrayna Parlamentosu'na başvurulacak” ifadelerini kullandı.



Söz konusu kararın seferberlik içermeyeceğini, ancak "hazır olmak" amacı ile alınacağını dile getiren Poroşenko, kişi hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmayacağına dikkat çekti.



Ukrayna basınında parlamentoda oylamaya sunulacak sıkıyönetim kararının 60 günlük bir süreyi içerdiği ifade edildi.

RUS SENATÖR: KERÇ'TE PROVOKASYON EMRİNİ POROŞENKO VERDİ



Rus senatör Aleksey Puşkov, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz’de Rusya’ya yönelik kışkırtıcı eylemler için emri doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından aldığını açıkladı.



Puşkov, yaptığı açıklamada, “Emrin doğrudan Devlet Başkanı Poroşenko’dan geldiğine hiç kuşku yok. Böyle şeyler sanırım devlet liderinin bilgisi, onayı ve girişimi dışında gerçekleşemez. Bunun, birkaç amacı olan gerçekten kasıtlı bir provokasyon olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRK AKIMI'NA YANIT MI?

Diğer taraftan Puşkov, provokasyonun amaçlarından birinin, Türkiye ve Rusya liderleri arasında İstanbul’da gerçekleşen başarılı Türk Akımı zirvesine yanıt olabileceğini söyleyerek, Kiev’in Rus doğalgazının büyük kısmının Ukrayna’yı pas geçerek Avrupa'ya ulaşması ve onun transit rolünü azaltmasından rahatsız olduğunu bildirdi.

RUSYA, UKRAYNA GEMİLERİNE ATEŞ AÇILDIĞINI DOĞRULADI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi’nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.



FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna savaş gemilerinin saat 19.00 sularında Rus sınırını tekrar ihlal etme girişiminde bulunduğu belirtilerek, bu duruma Rus Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi’ne ait gemilerin müdahalede bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Ukrayna savaş gemilerini zorla durdurma amacıyla, silah kullanıldı. Rusya’nın Karadeniz'deki karasularında, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin üç gemisi de gözaltına alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden üç yaralı askere tıbbi yardım sağlandı. Hayatları için bir tehdit yok." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya Büyükelçiliği önünde lastik yakılarak ve elçilik binası önüne gemi maketleri konularak protesto gösterileri düzenlendi.



RUSYA FEDERAL SERVİSİ’NDEN UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir" değerlendirmesi yapıldı.