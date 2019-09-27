Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi nişanlandı

Mutlu haber Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew'un Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen Prenses Beatrice'in, bu ayın başlarında tatil için gittikleri İtalya'da nişanlandığı belirtildi. 31 yaşındaki Prenses Beatrice ile Mozzi'nin evlilik töreni 2020'de yapılacak.

Edoardo Mapelli Mozzi, nişan fotoğraflarını Instagram sayfasında "Asla yalnız kalmayacaksın aşkım, benim kalbim senin evindir. El ele, bugün, yarın ve sonsuza kadar" notuyla paylaştı.

Prenses Beatrice'in nişanlandığı Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor. 2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi'nin üvey babası İngiltere'nin eski başbakanlarından James Cameron'ın yakın arkadaşlarından biriydi. Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi.

Prenses Beatrice ile yakın çevresinin "Edo" dediği Mozzi, ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı.

Çiftin basına da servis edilen renkli nişan pozlarını Prenses Beatrice'in ablası Prenses Eugenie çekip Instagram sayfasında paylaştı.

Aynı pozları prenseslerin annesi Sarah Ferguson da kendi Instagram sayfasında "Sevinç gözyaşları döktüğünü" ifade ederek paylaştı.

34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property'nin CEO'su. Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007'de müşterileri için "Londra'nın en çok arzu edilen mülklerini" bulan organizasyonu kurdu. Daha önce bir kez evlenen Mozzi'nin iki yaşında bir oğlu var.

Prenses'in 3,5 karat Shaun Leane marka nişan yüzüğünün değeri 250 bin euro.

27/09/2019 09:26