Akdeniz’deki 5 ülkenin işbirliğiyle yürütülen, balıkçıların ve yaban hayatın çatışmasını azaltmayı hedefleyen Hedef-dışı Avın Etkilerinin ve Olası Çözümlerin Değerlendirilmesi Projesi’nde yer alan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Foça’da eğitim düzenledi.

Uluslararası doğa koruma kurumu MAVA Vakfı’nın desteğiyle 2020’ye kadar devam edecek proje kapsamında düzenlenen eğitim Akdeniz’de nesli tükenmekte olan çeşitli hassas türler üzerine oldu.

Hedef-dışı av üzerine yoğunlaşan eğitimde, nesli tükenmekte olan türlerin tayini, balıkçıların teknelerde hangi türlere nasıl müdahale edeceği, köpekbalığı ve vatoz gibi türlere nasıl yaklaşılması gerektiği gibi pek çok konu üzerinde duruldu.

Cemiyetin yönetim kurulu üyesi ve proje yürütücüsü Dr. Robin Snape’in hazırladığı eğitim dokümanları kullanılarak verilen eğitimlerde, Snape’ın deniz kaplumbağaları ve proje ekibinde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Elizabeth Tunca Bengil köpekbalığı ve vatozlar hakkında eğitim verdi. Proje çalışanları Moleküler Biyolog Şerife Ebeler ve Deniz Biyologu Dilber Barakalı da eğitimde yer aldı.

Cemiyetten yapılan açıklamada, bu çalışmanın balıkçıların desteği olmaksızın gerçekleştirilemeyeceği kaydedilerek, balıkçılara, Hayvancılık ve Çevre Koruma dairelerine ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür edildi.



