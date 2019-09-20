Endonezya Evlilik Dışı İlişkiyi Suç Kapsamına Alıyor

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METİN BOYUTUAaAa

Endonezya'da hazırlığı yapılan evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan ve cumhurbaşkanın hakarete verilen cezaları artıran yeni ceza kanunu düzenlemesi milyon ülkedeki insan hakları gruplarının tepkisini çekti.

Dünyanın Müslümanların çoğunlukta olduğu en kalabalık ülkesi olan Endonezya'da hatırı sayılır sayıda Hristiyan, Hindu ve Budist azınlıklar da bulunuyor.

Reuters'in dört milletvekiline dayandırdığı haberinde hükümetin çarşamba günü üzerinde anlaştığı yeni ceza kanunu tasarısının önümüzdeki hafta da parlamentodan geçmesinin beklendiği vurgulandı.

Hollanda'nın sömürge döneminden kalma ceza kanunun yerine geçecek olan tasarı hakkında politikacılar ülkenin bağımsızlığına ve dindarlığına vurgu yaptığını belirtiyor.

Müreffeh Adalet Partisi'ndan Nasir Cemil devletin vatandaşlarını Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korumak zorunda olduğunu vurguladı. Endonezya'nın kurucu ideolojisinin Yaratıcıya iman olduğunu vurgulayan Cemil kanun değişikliği konusunda tüm dinlerin liderleri ile istişare edildiğini ifade etti.

Yeni kanun tasarısına göre evlilik dışı karı koca hayatı yaşayan kişilere 6 aya kadar hapis veya 10 milyon rupiye kadar para cezası verilebilecek. Bu miktar Endonezya'da ortalama bir çalışanın 3 aylık maaşına denk geliyor.

Köy ve mahalle muhtarlarının polise şikayet dilekçesi vermesi ve çiftin ebeveynlerinin ya da çocuklarının itiraz etmemesi halinde yargılama yapılacak. Ayrıca ebeveynler, çocuklar ya da eşler de şikayet dilekçesi verebilecek.

Bir diğer milletvekili Teuku Tevfikulhadi muhtarlara böyle bir yetki verildiğini çünkü zinanın bir kurbanının da toplum olduğunu vurguladı.

'Milyonlarca kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir'

Öte yandan yasaya karşı çıkanlarda mevcut. Adalet Reform Enstitüsü isimli sivil toplum kuruluşu yeni yasayla milyonlarca Endonezyalı'nın hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini savunuyor. Enstitü açıklamasında Endonezyalı gençlerin yüzde 40'ının evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğunu gösteren bir çalışmaya da atıfta bulundu.

Yasa tasarısına göre kendi eşi dışında biriyle cinsel ilişkide bulunan biri de yakın bir aile üyesinin şikayet etmesi halinde bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Bu yasadan homoseksüeller de olumsuz etkilenecek çünkü Endonezya'da eşcinsel evlilikler tanınmıyor.

Yasa tasarısı ayrıca şehvet uyandırıcı ve müstehcen davranışlarla edep ve ahlak kurallarını ihlal edenlere de hapis cezaları verilmesini öngörüyor.

Yabancılar için de uygulanacak yeni yasanın turistleri etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Tevfikulhadi "insanlar bilmezse bir sorun olmaz" şeklinde cevap verdi.

Yasa tasarısıyla tıbbi bir engel ya da tecavüz durumu olmaması halinde kürtaj yaptıran kadınlara da dört yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yasa tasarısı gebeliği engelleyici önlemleri savunan ve yaygınlaştırmaya çalışan kişilere de çeşitli cezalar öngörüyor.

Devlet başkanına hakaret suç kapsamına alınıyor

Yeni yasayla devlet başkanı ve yardımcısının "onur ve haysiyetine" saldırıda bulunmak suç kapsamına alınıyor. Benzer bir düzenleme 2006 yılında da getirilmeye çalışılmış fakat Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü.

Ayrıca hükümet ve devlet kurumlarını aşağılamaya da hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

20/09/2019 13:44