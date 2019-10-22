Şili'deki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 11'e yükseldi

Şili'de yerel medyada yer alan habere göre, başkent Santiago yakınlarında bulunan La Pintana bölgesinde yağmalanan bir mağazada yanmış halde iki ceset bulundu. Böylelikle protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 11'e yükseldi.Başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde dün sabah saatlerinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Şili'nin bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getiren gösteriler nedeniyle halk, sabah saatlerinde iş yerlerine büyük güçlükle ulaştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, olaylara ilişkin bugünkü protestolarda güvenliğin sağlaması için 9 bin 500 polis ve asker görevlendirildiğini bildirdi.

22/10/2019 08:44