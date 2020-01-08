Ukrayna uçağı İran'da düştü

176 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kazadan kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı.

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08/01/2020

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Ukrayna uçağı İran'da düştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.

Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı.

Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı. 

08/01/2020 09:41
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TAGS: Ukrayna, uçağı, İran’da, düştü, HABER, KIBRIS,
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