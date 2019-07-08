Türkiye’de 1983 yılında kurulan ve ülke çapında faaliyet gösteren "TÜRKIYE KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İŞBİRLİĞİ CEMİYETİ", 20 Temmuz Barış harekatının 45. Yıldönümünde İstanbul da bir kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlikte YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya Üstün Hizmet Plaketi verildi.

Arıklı yaptığı konuşmada; " 45 yıl sonunda Kıbrıs meselesinde ciddi bir dönüm noktasına gelindi. Federasyon temelli müzakerelerin çöktüğü ilan edildi. Şimdi yeni şeyler söylemeye hazırlanıyoruz. Söylenecek ve yapılacak yeni şeyler arasında Devletin adını Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirmek ve yeniden yapılandırmak da var. Önceliğimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmak. Tanıtamıyorsak da bu dünyanın sonu değil. Ya Tayvan gibi tanınmadan dünya ile ilişki kurmanın yollarını ararız ya da Monaco veya Nahcivan modellerinde olduğu gibi Dışişlerinde ve Savunmada Türkiye'ye bağlı içerde bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam ederiz" dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" 1990 da Sovyetlerin dağılmasından bu yana tam 42 devlet bağımsızlığını ilan etti ve BM'ye üye oldu. Bu süre içerisinde birleşen, kendi kendini fesih ederek federasyon kuran tek bir devlet yok. BM arkasına sığınan devletler ve uluslararası kuruluşlar ısrarla KKTC’nin ortadan kalkmasını ve Ruma yama olmamızı istiyor. Maksat Türklüğü Doğu Akdeniz’den dışlamak. Andımız ve andımız var. Bu devleti yaşatacağız"

Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise yaptığı konuşmada kendilerinin yıllardan beri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminden yana olduklarını söyleyerek; " Kıbrıs Cumhuriyeti varsa bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalı" dedi. Rüşat Aydoğan Cemiyet olarak Kıbrıs Türklerinin her daim sesi olacaklarını da ifade ederek; " Sayın Arıklı KKTC Cumhuriyet Meclisinde sağduyunun sesidir. Onun geçmişte bu dava için verdiği mücadeleyi ve hizmetleri iyi biliyoruz. Bu sebeple onu Üstün Hizmet Plaketi ile ödüllendirmeyi uygun gördük dedi.